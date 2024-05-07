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اقتصاد

محافظ جنوب سيناء: مصر تطور مناطق سياحية في نويبع وسانت كاترين ودهب

محافظ جنوب سيناء: مصر تطور مناطق سياحية في نويبع وسانت كاترين ودهب
7 مايو 2024 16:31

أكد سعادة اللواء أركان حرب دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن بلاده تقوم بتطوير العديد من المناطق السياحية خاصة في نويبع وسانت كاترين ودهب بجنوب سيناء، مؤكداً امتلاك السواحل المصرية للعديد من المميزات الهائلة من الطبيعة الخلابة مع جذب أسواق جديدة من السياح حول العالم.

وقال، أن سوق السفر العربي بدبي يعد محفلاً عالمياً للتواصل مع دول العالم من القارات المختلفة بهدف تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة في قطاعات السياحة والسفر والطيران ونقل تلك التجارب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

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ولفت "فودة"، إلى حصول مدينة "شرم الشيخ" على لقب أحسن وجهة سياحية على مستوى العالم في 2024، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقوم الآن بتطوير منطقة قائمة علي الاعتماد على الهيدروجين كلياً والاتجاه إلى استخدام الموارد الطبيعية والمتجددة.

المصدر: وام
مصر
سيناء
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