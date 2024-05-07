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إيطاليا تصادر أوراق نقدية زائفة بقيمة 50 مليون يورو

إيطاليا تصادر أوراق نقدية زائفة بقيمة 50 مليون يورو
7 مايو 2024 17:36

صادرت الشرطة الإيطالية نحو 50 مليون يورو (54 مليون دولار) من الأوراق النقدية الزائفة في مدينة نابولي الساحلية جنوبي البلاد.

وقال مكتب المدعي العام المحلي إن الشرطة ضبطت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ما يقرب من مليون ورقة نقدية مزورة من فئة الـ 50 يورو، في عملية مداهمة لمطبعة تقع في منطقة صناعية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 48 مليون يورو.

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ووصفت الأوراق النقدية بأنها ذات جودة حقيقية خادعة، ويقال إنها تمت طباعتها باستخدام عملية طباعة الأوفست، والتي تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير من الطباعة الرقمية. وجرى خلال العملية التي شملت ضابطين من العاصمة الإيطالية روما، اعتقال سبعة مشتبه بهم، من بينهم الزعيم المزعوم لعصابة التزوير.

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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