مقتل جنديين إسرائيليين بهجوم طائرة مسيّرة

تل أبيب (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل جنديين إسرائيليين من قوات الاحتياط في هجوم بطائرة دون طيار، شنه مسلحون جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن جنديين يبلغان من العمر 31 عاماً، قتلا، في حادث وقع على الحدود الشمالية لإسرائيل. وأصابت الطائرة المسيرة التي كانت محملة بالمتفجرات، مبنى في بلدة المطلة. وبحسب تقارير إعلامية، لم يتمكن الجيش من اعتراض الطائرة.

وبحسب التقارير اللبنانية، فقد قتل أربعة مدنيين - زوجان وابناهما - في غارة جوية إسرائيلية بلبنان الأحد الماضي. ووقع الهجوم في قرية ميس الجبل القريبة من الحدود المشتركة، كما أصيب شخصان آخران. وفي الوقت نفسه، تعرض المنزل الذي تم الهجوم عليه لأضرار بالغة.