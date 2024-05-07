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العاهل الأردني يحض بايدن على التحرك لوقف هجوم رفح

العاهل الأردني يحض بايدن على التحرك لوقف هجوم رفح
8 مايو 2024 02:20

واشنطن (وكالات) 

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أخبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن، في اجتماع خاص أمس، بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح «يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة»، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله حذر من أن «تبعات أي اجتياح إسرائيلي لرفح قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم».
وقال البيان الأردني، إن الملك عبد الله حذر خلال لقائه مع بايدن «من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 1.4 مليون شخص، يهدد بالتسبب بمجزرة جديدة». كما أكد أهمية دعم كل الجهود المستهدفة وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة.
وشدد الجانبان على «التزامهما بالعمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشددين على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها».
وقال البيت الأبيض، في بيان مكتوب منفصل، إن الزعيمين ناقشا «الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية فوراً ووقف دائم لإطلاق النار يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لإيصالها بأمان عبر غزة».

فلسطين
العاهل الأردني
إسرائيل
رفح
الملك عبد الله الثاني
جو بايدن
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