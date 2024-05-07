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غوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم «فوراً»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية)
8 مايو 2024 02:19

الأمم المتحدة (وكالات) 

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، أمس، بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم «على الفور» للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى «وقف التصعيد». وقال غوتيريش: إن «إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساساً، يجب أن يعاد فتحهما على الفور»، محذّراً من أن هجوماً واسعاً على رفح المكتظة بالسكان سيكون عبارة عن «كارثة إنسانية». 
وأعلنت إسرائيل السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى توقف وصول المساعدة الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر عبر هذا المعبر، كما أغلقت معبر كرم أبو سالم الحدودي بينها وبين القطاع.
وحذّر غوتيريش من أنه في ظل هذه الظروف نواجه خطر نقص الوقود هذا المساء، مضيفاً «لا تخطئوا الظن، الهجوم الشامل على رفح سيكون عبارة عن كارثة إنسانية».
وجدد غوتيريش تأكيد «عدم وجود أي مكان آمن في غزة»، مبدياً خشيته من سقوط «عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين الإضافيين».

الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
إسرائيل
فلسطين
غزة
معبر رفح
معبر كرم أبو سالم
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