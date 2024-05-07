الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً

محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة (من المصدر)
8 مايو 2024 02:20

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
المتحدث الإقليمي لـ «اليونيسف» بالشرق الأوسط عمار عمار لـ «الاتحاد»: التوغل في رفح يعرض 1.4 مليون فلسطيني لمخاطر كارثية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة حول «استخدام حق النقض في مجلس الأمن»، عن عميق أسفها لعدم تمكن المجلس من اعتماد قراره الأول بشأن أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. وأكدت أمس في بيان أدلى به السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ضرورة اعتماد المجلس قراراً يحظى بدعم جميع الأعضاء عبر بناء موقف موحد، ويؤكد مجدداً حقوق الدول الأعضاء باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، ويبني على الجهود المبذولة في مجال الفضاء الخارجي في المحافل الأخرى.
وأشار أبو شهاب في كلمته إلى أن دولة الإمارات تأسف بشدة لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ أول قرار له على الإطلاق بشأن أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
وأكد أبو شهاب أنه بفشل المجلس في اتخاذ هذا القرار، قد أضاع فرصة مهمة لاتخاذ خطوة أولية للحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية خدمة للبشرية جمعاء. وفي حين يظل السلام والأمن بعيدي المنال في كثير من الأحيان على الأرض، فإن لدينا الفرصة لتحقيقهما على النحو الصحيح في الفضاء الخارجي منذ البداية.
وأضاف أبو شهاب: اليوم، بعد مرور سبعين عاماً على سباق الفضاء الدولي الأولي، أصبحت المخاطر أعلى بكثير. إن حدوث سباق تسلح نووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على البشرية جمعاء.
وقال أبو شهاب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الانقسامات المتزايدة داخل مجلس الأمن، خاصة بين أعضائه الدائمين، تقوض جهودنا الجماعية لصون السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك في الفضاء الخارجي، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يعزز الأعضاء الأوسع تعاونهم في هذا الأفق الحيوي الجديد للسلام الدولي.
وأوضح أبو شهاب أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وفي حين أرست معاهدة الفضاء الخارجي أساساً متيناً لحماية الفضاء الخارجي لصالح الاستكشاف، فإن التقدم التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية المستمرة تجبرنا على المضي قدماً بحذر.
وأوضح مندوب الإمارات الدائم في الأمم المتحدة، أنه لجميع البلدان مصلحة مشتركة في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأنه ومن الأفضل أن تركز جهودنا الجماعية على ما تقدمه هذه الساحة الجديدة، وهي فرصة لا مثيل لها لتسخير البراعة البشرية، والفضول، والتعاون الدولي.

الإمارات
الفضاء
مجلس الأمن
الأمم المتحدة
التكنولوجيا
آخر الأخبار
جانب من عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على شمال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
8 مايو 2024
محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
8 مايو 2024
أطفال فلسطينيون داخل مدرسة تحولت فصولها إلى حطام بمخيم الشاطئ للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي لـ «اليونيسف» بالشرق الأوسط عمار عمار لـ «الاتحاد»: التوغل في رفح يعرض 1.4 مليون فلسطيني لمخاطر كارثية
8 مايو 2024
المشاركون في الندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية (وام)
الأخبار العالمية
الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي
8 مايو 2024
نازحون فلسطينيون يواصلون النزوح على عربات تجرها الدواب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية وسط تنديد دولي
8 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©