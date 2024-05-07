125 مليون يورو مساعدات أوروبية لليمن

بروكسل (الاتحاد)

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تقديم 125 مليون دولار كتمويل إنساني جديد من الاتحاد الأوروبي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في اليمن وسط الأزمة المستمرة والتوترات القائمة في المنطقة. وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس لكبار المسؤولين حول اليمن المنعقد في بروكسل تحت رئاسة المفوض الأوروبي يانيز سيتش.

وأوضحت المفوضية في بيان، أمس، أنه المساعدات الإنسانية سيتم توجيه التمويل من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة بنشاط في الاستجابة الإنسانية، وذلك بغية دعم المجتمعات الهشة والمتضررة من الصراع والنزوح وحالات الطوارئ المناخية المستمرة منذ أعوام عدة.

وأشار البيان إلى أن المساعدات ستدعم الأمن الغذائي والمساعدة في مجال سوء التغذية، والخدمات الصحية، وخدمات الحماية المتخصصة، وأنشطة إزالة الألغام وغيرها، ودعم البرامج المخصصة للتعليم وحماية الطفولة، وللاستجابة للأزمة الصحية الملحة الناجمة عن تفشي الأمراض المعدية في اليمن.

وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي «ظل ثابتاً في دعمه للشعب اليمني منذ عام 2015، إذ قدم ما يقارب 1.5 مليار يورو، بما في ذلك أكثر من مليار يورو من المساعدات الإنسانية».

وقد تركز الاجتماع على مناقشة القضايا الإنسانية المستجدة في اليمن، وتنسيق جهود الاستجابة حيالها، إلى جانب بحث وتقييم تطور الوضع الإنساني الناجم عن الصراع الذي فجره الانقلاب الحوثي.