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الرئيس التونسي يحذِّر من تدفق المهاجرين

مهاجرون على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
8 مايو 2024 02:19

تونس (د ب أ) 

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وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد بأنه «غير الطبيعي»، داعياً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إلى مواجهة الوضع بـ«طريقة مختلفة». وقال سعيّد، في كلمة له خلال الاجتماع الذي بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المئات يدخلون البلاد يومياً. 
 وتشهد تونس، منذ حوالي ثلاثة أعوام، تدفقاً ملحوظاً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على أمل العبور إلى سواحل الجزر الإيطالية ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) طفرة قياسية في تدفق المهاجرين عبر سواحل تونس خلال عام 2023، بما يعادل ثلثي الواصلين إلى الجزر الإيطالية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً. وتقول تونس إنه لا يمكنها تحمّل أعباء الأزمة بمفردها ولا يمكن أن تتحول إلى بلد لتوطين الآلاف من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. 
 وقال الرئيس سعيّد في كلمته: «تقوم تونس بالتنسيق المستمر مع الدول المجاورة، لكن لا بد أن نواجه الوضع الحالي بطريقة مختلفة، لأنه لا يمكن أن يستمر». وتابع: «المهاجرون، وإن كانوا ضحايا، فلسنا نحن سبباً في وضعياتهم، بل هم ضحايا نظام عالمي».   وكثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات التنسيق مع تونس للحد من تدفقات الهجرة. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين تنذر بأزمة اجتماعية مع السكان المحليين في ولايات عدة، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية. 

تونس
المهاجرين
قيس سعيّد
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