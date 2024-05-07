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الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي

المشاركون في الندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية (وام)
8 مايو 2024 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت منى خليفة حماد، رئيسة مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشيخة الكعبي، عضو المجموعة، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، في ندوة بعنوان «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، التي نظمها مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية.
وأوضحت منى خليفة حماد، في مداخلة الشُعبة البرلمانية الإماراتية، أنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات تحرص على إعلاء وتعزيز قيم التنوع الثقافي باعتباره رافداً للتنمية والتقدم وإثراءً للمشهد الثقافي والمجتمعي والاقتصادي بالدولة، حيث يعيش على أرضها حوالي 200 جنسية مختلفة، ولذا حرصت قيادة الإمارات الرشيدة على توفير البيئة المناسبة لتتفاعل وتتكامل كل هذه الثقافات معاً من أجل تعاون مشترك لخير الجميع، فتحول التنوع الثقافي والمعرفي إلى ميزة وإضافة إلى قدرات دولتنا الحبيبة التي أصبحت المثل والنموذج العالمي لأهمية التنوع الثقافي. وأشارت إلى أنه تم استحداث منصب وزير التسامح في عام 2016، حرصاً على دعم وتعزيز التنوع الثقافي والمعرفي. 
ومن مظاهر التنوع الثقافي في دولة الإمارات تشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وهو ما جسدته التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، إضافةً إلى احتضان المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي تدعم التنوع الثقافي مثل إكسبو 2020، والمنافسات الرياضية والألعاب العالمية.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
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