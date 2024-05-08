ناسا تكشف الموعد الجديد لإطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة "ستارلاينر"

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية، الثلاثاء، إنها أجلت الموعد المستهدف للمحاولة التالية لإطلاق كبسولة ستارلاينر الفضائية من إنتاج بوينج لاستبدال صمام الضغط في صاروخها الداعم.

ولن يكون الموعد الجديد لأول رحلة تجريبية مأهولة لكبسولة الفضاء قبل 17 مايو.

الرحلة الأولى للمركبة سي.إس.تي-100 ستارلاينر تحظى باهتمام كثيرين إذ ستحمل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.



وتأجلت الرحلة التجريبية مساء الاثنين قبل أقل من ساعتين من بدء العد التنازلي بعد اكتشاف عطل في صمام تنظيم الضغط في خزان الأكسجين السائل في المرحلة العليا لصاروخ من المقرر أن يطلق الكبسولة الجديدة إلى المدار.