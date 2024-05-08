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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل
8 مايو 2024 12:26

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تشهدها البرازيل إلى 95 قتيلاً، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.


وتسببت الفيضانات - وفقاً لوسائل إعلام محلية - في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة لعدة أيام عن عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة "بورتو أليجري" عاصمة ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوب شرق البرازيل والمناطق المحيطة بها.

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وأدت الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 200 منطقة في "ريو جراندي دو سول" وتدمير العديد من الطرق والسدود.

المصدر: وكالات
الفيضانات
البرازيل
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