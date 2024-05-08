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ثوران بركان في جزيرة مالوكو بإندونيسيا

ثوران بركان بإندونيسيا
8 مايو 2024 13:42

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم ثوران بركان جبل إيبو البالغ ارتفاعه نحو 1325 متراً بجزيرة مالوكو، أكبر جزر مقاطعة مالوكو الشمالية.وذكرت وكالة أنتارا الإندونيسية أن جبل إيبو الذي يقع في جزيرة هالماهيرا، قذف رمادا بركانيا على بعد حوالي 2000 متر فوق ذروته اليوم.

 

وحذر مركز إندونيسيا لعلم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في بيان له السكان في نطاق البركان من القيام بأي أنشطة داخل دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر وامتداد قطاعي يصل إلى 3.5 كم باتجاه الحفرة في الجزء الشمالي من الحفرة النشطة.

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جدير بالذكر أن إندونيسيا ينشط  بها عشرات البراكين بسبب وقوعها على ما يعرف بـ"حلقة النار"، وهي حزام من حدود الصفائح التكتونية يدور حول المحيط الهادئ ويحدث نشاطا زلزاليا متكررا.  

المصدر: وام
بركان
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