التشيك تمتنع عن التصويت لحزمة الهجرة للاتحاد الأوروبي

امتنعت التشيك عن التصويت على الشكل النهائي لحزمة الهجرة للاتحاد الأوروبي، التي وافق عليها ممثلو الدول الأعضاء بالتكتل في بروكسل اليوم الأربعاء.

وصوتت المجر وبولندا ضد حزمة الهجرة. ويعد موقف الدول الأعضاء، التي وافقت على حزمة الهجرة اليوم الأربعاء، نهائياً، حيث سيتم الموافقة بشكل رسمي على القواعد الجديدة للهجرة واللجوء، من قبل وزراء دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماع، من المقرر أن يعقد يوم الثلاثاء المقبل، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم.

وأيد البرلمان الأوروبي حزمة الهجرة في جلسته العامة في أوائل أبريل الماضي. فقد وافق البرلمان الأوروبي في العاشر من أبريل الماضي على تشديد قواعد الهجرة واللجوء بالاتحاد الأوروبى بعد سنوات من نزاع داخلي على خلفية تزايد طلبات اللجوء به.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة «إكس»: «استغرق إعداد (القواعد) 10 سنوات. لكننا التزمنا بتعهدنا.» وكان إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي محل عمل مكثف، ونقاش ساخن، منذ 2015 عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وتم بناء النظام على أساس تضامن إلزامي يتطلب أن تتولى كل الدول الأعضاء في التكتل بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء.