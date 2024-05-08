واشنطن تعلن خطوات لمنع الهجرة غير النظامية في اجتماع جواتيمالا

جواتيمالا (أ ف ب)

تكثّف الولايات المتحدة جهودها لمنع الهجرة غير النظامية، وفق ما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أول أمس خلال محادثات إقليمية في جواتيمالا، شارك فيها وزراء خارجية ومسؤولين كبار من 20 بلداً، فيما تخيّم القضية المثيرة للجدل مجدداً على انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

ترأس بلينكن الوفد الأميركي خلال اجتماع عقد في عاصمة جواتيمالا لبحث «إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية»، وهو إطار عمل للتعاون اتُّفق عليه خلال قمة في كاليفورنيا عام 2022.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة «كثّفت جهودها ضد أولئك الذين يحتالون على المهاجرين الأكثر عرضة للخطر»، لا سيما أولئك الذين يستقدمون أشخاصاً من آسيا وأفريقيا، ومن مختلف بلدان أميركا الوسطى، في تصريحات تأتي قبل ستة أشهر على انتخابات يتوقع بأن يواجه الرئيس جو بايدن خلالها مجدداً سلفه «الجمهوري» دونالد ترامب.

وأعلنت واشنطن في فبراير الماضي، قيوداً جديدة في سياسة منح التأشيرات تستهدف «الأفراد الذين يوفرون عن سابق علم مواصلات لأولئك الذين ينوون الهجرة بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر رحلات جوية مستأجرة تصل إلى نيكاراغوا»، على حد قوله.

أعلن بلينكن مبلغاً إضافياً بقيمة 578 مليون دولار كمساعدات مخصصة للشؤون الإنسانية والتنمية والاقتصاد من شأنها أن توفر المياه والمأوى والرعاية الصحية الطارئة للمهاجرين واللاجئين.

وأفاد بيان للبيت الأبيض أن «الولايات المتحدة أعلنت أيضاً شراكات إنفاذ موسّعة لردع الهجرة غير النظامية، بما يشمل زيادة العقوبات بالنسبة لشبكات التهريب التي تستغل المهاجرين المعرضين للخطر».

وتم اعتراض حوالى 2.5 مليون شخص عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك العام المالي 2023 الذي انتهى في سبتمبر، بحسب الجمارك وجهاز حماية الحدود في الولايات المتحدة.