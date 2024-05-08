الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فقدان 60 مهاجراً قبالة سواحل تونس

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
9 مايو 2024 01:11

تونس (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن خطوات لمنع الهجرة غير النظامية في اجتماع جواتيمالا
الهجرة والانتخابات الليبية تتصدران مباحثات الدبيبة وميلوني

قال رئيس جمعية تونسية تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، أمس، إن قرابة 60 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة فقد أثرهم في البحر منذ يوم الجمعة الماضي 3 مايو. 
وقال رئيس جمعية «الأرض للجميع»: إن «قاربين كانا انطلقا من سواحل مدينة قربة بولاية نابل شرق تونس، ليل الجمعة السبت وعلى متن كل قارب حوالي 30 مهاجراً».
وأفاد سلطاني أن عائلات المهاجرين تواصلوا مع الجمعية وقالوا إنهم لا يملكون معلومات عن مصير أبنائهم ولم يحصلوا على اتصال من جانبهم، كما لا توجد أنباء مؤكدة حول ما إذا كان القاربان قد وصلا السواحل الإيطالية. 
وتابع الناشط في تصريحه: «اتصلنا بشركائنا من منظمات المجتمع المدني في الجزر الإيطالية، وقالوا إنه لا معلومات لديهم بشأن المهاجرين التونسيين». 
وتقول الجمعية: إن المئات من التونسيين ممن شاركوا في موجات الهجرة غير الشرعية منذ عام 2011، لا يزالون حتى اليوم في عداد المفقودين. وتصنف المنظمة الدولية للهجرة البحر الأبيض المتوسط كأحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية على حياة البشر. 
وقدرت منصة «مفقودون»، التي تتبع المنظمة، أعداد الضحايا والمفقودين منذ 2014 بأكثر من 29 ألفاً.

السواحل التونسية
تونس
الهجرة
أزمة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
آخر الأخبار
فلسطينيون يفرون من رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: طالبنا إسرائيل بعدم اجتياح رفح مراراً وتكراراً
9 مايو 2024
منزل دمره هجوم صاروخي في قرية كراسيليفكا في منطقة كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين شرق وشمال أوكرانيا
9 مايو 2024
جانب من الانتخابات المحلية في كردستان العراق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. «المفوضية» تعلق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان «كردستان»
9 مايو 2024
الممارسات الحوثية أدت لانخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير جداً (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» يسعى لتدمير القطاع المصرفي والمالي
9 مايو 2024
جانب من مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن إجراءات لتنظيم ملف السوريين على أراضيه
9 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©