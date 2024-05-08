فقدان 60 مهاجراً قبالة سواحل تونس

تونس (وكالات)

قال رئيس جمعية تونسية تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، أمس، إن قرابة 60 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة فقد أثرهم في البحر منذ يوم الجمعة الماضي 3 مايو.

وقال رئيس جمعية «الأرض للجميع»: إن «قاربين كانا انطلقا من سواحل مدينة قربة بولاية نابل شرق تونس، ليل الجمعة السبت وعلى متن كل قارب حوالي 30 مهاجراً».

وأفاد سلطاني أن عائلات المهاجرين تواصلوا مع الجمعية وقالوا إنهم لا يملكون معلومات عن مصير أبنائهم ولم يحصلوا على اتصال من جانبهم، كما لا توجد أنباء مؤكدة حول ما إذا كان القاربان قد وصلا السواحل الإيطالية.

وتابع الناشط في تصريحه: «اتصلنا بشركائنا من منظمات المجتمع المدني في الجزر الإيطالية، وقالوا إنه لا معلومات لديهم بشأن المهاجرين التونسيين».

وتقول الجمعية: إن المئات من التونسيين ممن شاركوا في موجات الهجرة غير الشرعية منذ عام 2011، لا يزالون حتى اليوم في عداد المفقودين. وتصنف المنظمة الدولية للهجرة البحر الأبيض المتوسط كأحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية على حياة البشر.

وقدرت منصة «مفقودون»، التي تتبع المنظمة، أعداد الضحايا والمفقودين منذ 2014 بأكثر من 29 ألفاً.