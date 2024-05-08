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«سنتكوم»: الحوثيون أطلقوا 3 مسيرات وصاروخاً باليستياً فوق خليج عدن

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
9 مايو 2024 01:12

واشنطن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، «سنتكوم»، أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاث طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً فوق خليج عدن من دون إصابات أو أضرار تذكر. 
وقالت «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»: إن «الحوثيين أطلقوا ثلاث طائرات بدون طيار باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن». 
وأضاف البيان أن «سفينة تابعة لقوات التحالف نجحت في التصدي لواحدة من تلك الطائرات بينما تصدت قوات القيادة المركزية الأميركية بنجاح لطائرة ثانية في حين تحطمت الطائرة الثالثة في خليج عدن»، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية في المنطقة. 
وذكر البيان أنه «في اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار تذكر». 
وذكرت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أن «الطائرات كانت تمثل تهديداً وشيكاً على القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».
وأوضحت أنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأماناً للسفن الأميركية وسفن التحالف والسفن التجارية». 
ومنذ الـ 12 من يناير الماضي، تنفذ الولايات المتحدة ضربات يومية أو شبه يومية على أهداف للحوثيين الذين بدؤوا سلسلة هجمات على سفن في البحر الأحمر.

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