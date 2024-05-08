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روسيا: لا نرى آفاقاً لتسوية سلمية في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
9 مايو 2024 01:11

موسكو (وكالات) 

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أعلنت روسيا أمس، أن الحرب في قطاع غزة تتصاعد بسبب توغل إسرائيل في رفح، وأن موسكو لا ترى حتى الآن آفاقاً لتسوية سلمية في غزة أو في الشرق الأوسط بشكل عام. وتوغلت إسرائيل في مدينة رفح جنوب القطاع حيث يحتمي أكثر من مليون نازح فلسطيني فروا من الهجوم الذي تشنه إسرائيل على أنحاء قطاع غزة.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين: «تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح عامل إضافي يزعزع استقرار المنطقة بأسرها»، مضيفة «يحتشد هناك نحو مليون ونصف المليون مدني فلسطيني، ونطالب في هذا الصدد بالالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي».
وتعليقاً على الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط قالت زاخاروفا «أود أن اسميها تسوية لكن للأسف الموقف أبعد ما يكون عن تسوية». وتابعت قائلة «لا توجد آفاق بعد لحل الوضع في قطاع غزة، بل على العكس الوضع في منطقة الصراع يتصاعد يومياً».

روسيا
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فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
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