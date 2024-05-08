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الأونروا: 50 ألف شخص فروا من رفح خلال 48 ساعة

مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
9 مايو 2024 01:12

غزة (الاتحاد)

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كشف النائب الأول لمدير شؤون الأونروا في غزة، سكوت أندرسون، أمس، عن مغادرة ما يقرب من 50 ألف شخص من رفح جنوب قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية نتيجة لأمر الإخلاء الإسرائيلي. وقال أندرسون: «رأيناهم يذهبون إلى خان يونس، وإلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي، وبعضهم الآخر ذهب إلى دير البلح»، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وأشار إلى أن الأشخاص الذين يفرون إلى خان يونس سيصلون إلى منطقة دمرتها الحرب بالفعل، مشدداً على أن وصول المزيد من المساعدات الإنسانية يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لوكالته.
بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إنه في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش الإسرائيلي في رفح ، لم يتضح بعد كيف سيتم نقل الأشخاص الأكثر ضعفاً في المنطقة المكتظة بالسكان إلى أماكن آمنة. وأضافت اللجنة «لم تتم بعد الإجابة عن أسئلة مثل: كيف سيتم نقل المعاقين وكبار السن والمصابين بأمان، وكيف يمكن أن يتحرك هذا العدد الكبير من السكان ويستقر بأمان مع توفير الاحتياجات الأساسية».

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