«الصحة العالمية»: كمية الوقود بمستشفيات جنوب غزة تكفي لثلاثة أيام

غزة (الاتحاد)

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن كمية الوقود في المستشفيات بجنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة «إكس»: «الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريباً».

إلى ذلك، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: إن الوضع في غزة وصل إلى «عتبة حرجة جديدة»، مؤكداً أن الأمم المتحدة «ستستمر في تقديم المساعدات للناس أينما كانوا».

وأشار غريفيث في منشور على منصة إكس، أمس، إلى أن أمر إسرائيل الأخير بالإخلاء والهجوم البري على رفح سيؤدي إلى المزيد من القتلى والنازحين.

وذكر غريفيث أن عشرات الآلاف من الأشخاص هجروا قسرياً خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن إغلاق معبر رفح الحدودي يعيق نقل المساعدات والموظفين وأن طاقمه لا يزال في رفح.