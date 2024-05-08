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القاهرة.. مفاوضات التهدئة في غزة مستمرة بحضور الأطراف كافة

فلسطيني وابنه ينتظران الحصول على الطعام من مطبخ خيري (رويترز)
9 مايو 2024 01:12

القاهرة (الاتحاد)

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تواصلت أمس في العاصمة المصرية القاهرة المفاوضات حول الهدنة في غزة بحضور كافة الأطراف، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. 
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع لم تسمه قوله: «استؤنفت مفاوضات الهدنة أمس في القاهرة بحضور كافة الأطراف»، في وقت تستضيف مصر وفوداً تمثّل كلاً من طرفي الحرب، الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى أكد أمس الأول، أن هناك جهوداً مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة، مضيفاً أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي.
وأبلغت القاهرة الجانب الإسرائيلي بـ«خطورة التصعيد» بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدة أن مصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة. 
بدوره، قال أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين.
وقال البيت الأبيض، أمس، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن إطلاق سراح المحتجزين مستمرة، وإن إسرائيل والفصائل الفلسطينية اقتربتا بـ«درجة كافية» من التوصل إلى اتفاق يسمح لهما بسد الفجوات في موقفيهما.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «يشير تقييم دقيق لمواقف الجانبين إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية».
وأضاف كيربي أن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار استؤنفت في القاهرة أمس بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، متوقعاً أن يتمكن الجانبان من سد الفجوات المتبقية.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول أميركي أمس أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل على خلفية المخاوف المرتبطة بخطة اجتياح رفح، في تضييق غير مسبوق من قبل الرئيس جو بايدن على المساعدات العسكرية للدولة العبرية.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: إن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتُخذ في سياق خطط تل أبيب شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جدية لحماية المدنيين.

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