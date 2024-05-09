بوتين يطلق تحذيرا بشأن الأسلحة النووية

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات وتحذيرات بشأن الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن قوات تابعة لروسيا وبيلاروسيا بدأت استعدادات مشتركة لإجراء تدريبات على استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

حذّر الرئيس الروسي من أن قوات بلاده النووية في حالة تأهب "دائمة"، مؤكّدا بأن موسكو لن تسمح بأي تهديدات غربية في خطاب أدلى به خلال العرض العسكري السنوي لمناسبة "عيد النصر".

وفي خطابه في الساحة الحمراء أمام آلاف الجنود الذين ارتدوا بزّات عسكرية مخصصة للمراسم، أشاد بوتين بجيش بلاده واتّهم "النخب في الغرب" بإثارة النزاعات حول العالم.

وقال إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية. لكن، في الوقت نفسه، لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".

وأضاف "أيها الأصدقاء الأعزاء، تمر روسيا اليوم في فترة صعبة وحاسمة. مصير البلد الأم ومستقبلها يعتمد على كل واحد منا".

يحيي عرض التاسع من مايو العسكري ذكرى إلحاق الاتحاد السوفياتي الهزيمة بالنازية خلال الحرب العالمية الثانية.

أصدر بوتين أوامر، في وقت سابق هذا الأسبوع، للجيش الروسي بتنظيم تدريبات نووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا.

وفي تصريحات سُجّلت الثلاثاء ونشرها الكرملين بعد العرض، تعهّد بوتين بتحديث أسلحة الجيش الروسي. وقال إن روسيا مستعدة لاستخدام أي قطع يمكنها الحصول عليها من الخارج لتصنيعها.

وأوضح، في اجتماع مع قادة الجيش، أن "التكنولوجيا العسكرية الحديثة ستتغيّر بسرعة بالغة. إذا أردنا أن ننجح، سيتعيّن علينا دائما أن نكون متقدّمين بخطوة".