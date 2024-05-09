أوكرانيا تقصف مصفاة نفط روسية على بعد مئات الكيلومترات

قال سلطات روسية محلية إن منشأتين نفطيتين تعرضتا لأضرار نتيجة هجمات بطائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا اليوم الخميس.

وأوضح مصدر في قطاع الدفاع الأوكراني أن أوكرانيا قصفت بمسيّرة مصفاة نفط روسية في جمهورية باشكورتوستان على مسافة قياسية تبلغ نحو 1200 كيلومتر من حدودها.

وأضاف أن "مسيّرة بعيدة المدى توجهت الى جمهورية باشكورتوستان، حيث ضربت مصفاة نفط نفتخيم سالافات (التابعة للعملاق الروسي) غازبروم"، الواقعة في بلدة سالافات.

ووفق المصدر ذاته، فقد حطّمت المسّرة "رقماً قياسياً" بالتحليق مسافة 1500 كيلومتر لتضرب هذه المصفاة التي تعدّ إحدى أكبر المصافي في روسيا.

وتقع "سالافات"، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، على بعد 1200 كيلومتر تقريباً من الحدود الأوكرانية.

وأكد رئيس باشكورتوستان راضي خبيروف، على تطبيق "تلغرام"، أنّ هجوماً بطائرة بدون طيار ضرب منطقة "سالافات" الصناعية حوالى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (8,00 بتوقيت غرينتش)، الأمر الذي تسبّب في ظهور "دخان" في جزء من المصفاة التي "تعمل بشكل طبيعي"، على حدّ تعبيره.

وقال "هذه محاولة لإفساد احتفالنا"، في إشارة إلى إحياء ذكرى النصر على النازية في روسيا في التاسع من مايو.

من جهتها، أكدت وزارة الطوارئ المحلية، عبر تطبيق "تلغرام"، أنّ الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو نشوب حريق، مشيرة إلى تدخّل حوالى ثلاثين من عناصر الإنقاذ على الفور.

واشتعلت أيضا النيران في منشأة لتخزين النفط على ساحل البحر الأسود الروسي بالقرب من مدينة "أنابا"، وتقول السلطات المحلية إن هذا الحريق اندلع نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

واعترضت حوالي ست طائرات مسيرة مقاتلة أخرى وهي تقترب خلال الليل، لكن بعضها سقط في مجمع للحاويات. واندلع حريق وتمت السيطرة عليه قرب منتصف النهار، مما أدى إلى تضرر عدة حاويات. يذكر أن المسافة بين "أنابا" والأراضي الأوكرانية تصل إلى حوالي 370 كيلومترا.