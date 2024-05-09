الرئيس الصيني يواصل جولته الأوروبية

بعد باريس وبلغراد، حظي الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، باستقبال حار في المجر، المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية، مع علاقات اقتصادية مزدهرة بين بكين وبودلبست.

بدأ شي جين بينغ نهاره بحضور عرض عسكري في باحة القصر الرئاسي إلى جانب الرئيس المجري تاماس سوليوك.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزوجته في استقبال الرئيس الصيني، مساء أمس الأربعاء، في المطار قبل أن يتناولا العشاء معا من الأطباق التقليدية المجرية.

خلال هذه الزيارة، التي وصفتها بودابست ب"التاريخية"، ازدانت العاصمة بأعلام الصين فيما اتخذت إجراءات أمنية مشددة.

قبل وصوله مساء الأربعاء إلى بودابست، شبّه الرئيس الصيني العلاقات الثنائية بأنها "رحلة سياحية ذهبية"، في مقال نشرته صحيفة "مجري نمزيت".

وأشاد ب"الصداقة" بين البلدين اللذين تجاوزا "المحن" قائلا بطريقة شاعرية إنها "سلسة وغنية".

وكتب شي جين بينغ "لقد تحدينا النظام الجيوسياسي معا في سياق دولي غير مستقر"، ورسمنا طريقنا "كدول ذات سيادة واستقلال كامل"، في إشارة إلى الاستراتيجية التي يعتمدها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الصيني إن هذه الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام تقريبا، تشكل فرصة "لنقل شراكتنا الاستراتيجية إلى آفاق جديدة"، من المبادلات الثقافية إلى التعاون الاقتصادي، في وقت أصبحت فيه القوة العظمى الآسيوية أكبر مستثمر في المجر العام الماضي.

ويرى خبراء أن هذا يشكل "نجاحا دبلوماسيا" لبودابست التي أعلنت عن توقيع 16 اتفاقا على الأقل في مجالات البنية التحتية للسكك الحديد والطرق والطاقة النووية وحتى السيارات.

في كل أنحاء البلاد، تنمو مصانع البطاريات والسيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، مع استثمارات بعشرات المليارات من اليورو.