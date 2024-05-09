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زيلينسكي يعيّن قائدين في الجيش الأوكراني

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
9 مايو 2024 19:44

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، قائد قوات العمليات الخاصة، في ثاني مرة خلال ستة أشهر يقيل فيها قائد هذه الوحدة.
وجاء إعلان إقالة العقيد سيرهي لوبانتشوك وتعيين البريجادير أولكسندر تريباك خلفا له في مرسومين على الموقع الإلكتروني للرئيس دون تفسير لهذه الخطوة.
وتغيرت قيادات الجيش الأوكراني على مستويات مختلفة، منذ فبراير الماضي، عندما أقال زيلينسكي، في تغيير كبير، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني وعين خلفا له قائد القوات البرية آنذاك أولكسندر سيرسكي.
في ذلك الوقت، قال زيلينسكي إن قيادة عسكرية جديدة ستتولى قيادة القوات المسلحة ووعد "بإعادة تشغيل" النظام من خلال جلب قادة ذوي خبرة يفهمون الاحتياجات اليومية للقوات.
وجاء هذا التغيير مع بدء القوات الروسية في التقدم شرقا مستفيدة من النقص العددي في صفوف أوكرانيا على الجبهة إضافة إلى تضاؤل ​​مخزون قذائف المدفعية.
وفي مرسوم منفصل صدر اليوم الخميس، أعاد زيلينسكي أيضا تعيين دميترو خيرخا قائدا لقوات الدعم بالجيش، وهو المنصب الذي أُقيل منه دون أي تفسير في مارس الماضي.
وتم تعيين لوبانتشوك لقيادة القوات الخاصة في نوفمبر الماضي عقب الإقالة المفاجئة لسلفه فيكتور خورينكو.
واعتبرت إقالة خورينكو، في ذلك الوقت، علامة على وجود خلاف متزايد بين زيلينسكي والقائد العام آنذاك الذي تمت إقالته بعد أشهر.
وليس للقوات الخاصة أي ظهور علني، لكن يُعتقد أنها شاركت في عمليات كبيرة في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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