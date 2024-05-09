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ترامب يتعهد بإلغاء قواعد تشجع صناعة السيارات الكهربائية

ترامب يحضر إلى قاعة محكمة في نيويورك
9 مايو 2024 21:43

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، أن دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري، تعهد بإلغاء عشرات القواعد والسياسات الخاصة بالبيئة التي وضعتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت الصحيفة إن هذا التعهد جاء خلال اجتماع عقده الرئيس السابق مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط بالولايات المتحدة طلب فيه أيضا جمع مليار دولار أميركي لحملة ترشحه للانتخابات.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة على الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي في ولاية فلوريدا، أن ترامب وعد بإنهاء "التزام" بايدن فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، في إشارة إلى قواعد جديدة خاصة بالانبعاثات، ووقف تجميد فرضته إدارة الرئيس الحالي على تصاريح صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، من بين إجراءات أخرى.
وقال ترامب للرؤساء التنفيذيين للشركات إن تقديم مليار دولار أميركي سيكون "صفقة" لهم، بحسب تقرير الصحيفة.

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المصدر: وكالات
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