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زيلينسكي يقيل مسؤول أمنه الشخصي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
10 مايو 2024 00:09

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر اليوم الخميس، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة هدفت إلى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين.
ووقع زيلينسكي مرسوما ينص على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا".
ولم يشر المرسوم إلى أسباب إقالة رود.
يأتي ذلك بعدما أعلن جهاز الأمن الأوكراني، الثلاثاء في بيان "تفكيك شبكة عملاء" لأجهزة الأمن الروسية كانت تعد "لاغتيال الرئيس الأوكراني" ومسؤولين كبار آخرين، إضافة إلى اعتقال ضابطين أوكرانيين ينتميان إلى هذه الشبكة.
وأوضح المصدر نفسه أن الضابطين (برتبة عقيد) كانا ينتميان إلى دائرة الحماية التي تتولى أمن مسؤولين في الدولة ويشتبه بأنهما سربا معلومات سرية إلى جهاز الأمن الروسي.
وأضاف المصدر نفسه أن أحد الظابطين سلم متفجرات ومسيرات ليتمكن أحد العملاء من تنظيم هجوم.
وترأس رود (47 عاما) دائرة الحماية التي تشرف على الأمن الشخصي للرئيس ولمسؤولين آخرين وعائلاتهم منذ 2019.
ومنذ بدء الأزمة الحالية، في فبراير 2022، تحدثت كييف عن محاولات عدة لاغتيال زيلينسكي.
وفي مرسوم منفصل صدر اليوم الخميس، أعاد زيلينسكي أيضا تعيين دميترو خيرخا قائدا لقوات الدعم بالجيش، وهو المنصب الذي أُقيل منه دون أي تفسير في مارس الماضي.

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المصدر: وكالات
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