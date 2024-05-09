بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال حضوره أمس، في موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر في الحرب العالمية الثانية 1941 - 1945، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي.

وشدد الرئيس الروسي أمام أكثر من 9 آلاف جندي على قدرة روسيا في الدفاع عن نفسها. وقال: «نحن لا نسمح لأحد بتهديدنا»، مشيداً بالجنود الروس الذين يقاتلون حالياً في أوكرانيا.

وأقيم العرض في الساحة الحمراء، بحضور عدد من الرؤساء، ومنهم زعماء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وجمهورية غينيا بيساو، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين الروس، وسياسيين ودبلوماسيين من جميع أنحاء العالم، وقدامى المحاربين.

وشارك في العرض آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات الحربية على اختلاف أنواعها، بما فيها القاذفات الاستراتيجية وحاملات الصواريخ والقنابل، بجانب تشكيلات عسكرية نسوية تمثل مختلف صنوف المشاركة النسوية في رفد الجيش والقوات المسلحة الروسية في مجالات الطب والهندسة والترجمة والعلوم التقنية وغيرها. وتحتفل روسيا بهذه المناسبة في الـ 9 من مايو من كل عام، وهو احتفال يحظى باحترام كبير لدى الروس وعدد كبير من دول العالم.

وشاركت طوابير من المعدات العسكرية الروسية في العرض رغم أنه بدا أقل صخباً بشكل لافت مما كان عليه في السنوات السابقة، في وقت تحشد موسكو مواردها من أجل الجبهة في أوكرانيا.