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باكستان: تفجير مدرسة للفتيات ومقتل 13 عاملاً في بلوشستان

أرشيفية
10 مايو 2024 01:22

إسلام آباد (وكالات)

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فجر مسلحون مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان، ما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الطالبات، اللاتي يتعرضن للاستهداف منذ أعوام. 
وقال المسؤول بالشرطة المحلية، أمجد سهيل، إن مبنى المدرسة الخاصة تضرر جزئياً عندما انفجرت القنبلة مساء أمس الأول، في منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود الأفغانية. ولم يسفر الانفجار عن وقوع قتلى أو مصابين. 
ويشار إلى أن منطقة وزيرستان الشمالية الجبلية طالما كانت معقلاً للمسلحين الذين لهم صلة بتنظيم «القاعدة». 
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الباكستانية، أمس، أن ستة عمال من إقليم البنجاب قتلوا في محافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان. 
وقال محمد محسن، المسؤول الكبير في الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس»: «إن ستة حلاقين قتلوا وأصيب آخر في هذا الهجوم الذي استهدف المنزل الذي كانوا يقيمون فيه على بُعد حوالى 25 كيلومتراً من مدينة جوادار الساحلية». وأضاف «نحن نجري تحقيقاً، لكن يبدو أنهم تعرضوا للهجوم لأنهم من اثنية البنجاب»، المجموعة العرقية التي تشكل الغالبية في باكستان، والتي يُعد إقليمها الأغنى بين الأقاليم.
ومنذ عقود تشهد بلوشستان، وهي أكبر محافظات البلاد، لكنها فقيرة مع عدد سكان قليل من السكان، أعمال عنف عرقية وطائفية. ويهاجم المتمردون بانتظام أبناء البنجاب والسند المجاورة، بالإضافة إلى موظفي الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.
وفي منتصف أبريل، قتل ستة رجال مسلحين 11 شخصاً بالقرب من بلدة ناوشكي، من بينهم تسعة عمال من البنجاب، بعد إيقاف الحافلة التي كانت تقلهم. 
على صعيد آخر، قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلوا أمس، سبعة عمال بالرصاص بالقرب من ميناء جوادر بجنوب غرب باكستان في وقت مبكر صباح أمس.
واقتحم المسلحون منزلاً على بُعد نحو 25 كيلومتراً من شرق المدينة الساحلية، وأطلقوا النار على العمال. وتقع المدينة الساحلية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، والواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

باكستان
بلوشستان
الشرطة الباكستانية
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