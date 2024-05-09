جريفيث: غلق المعابر يعرض المدنيين في غزة للتجويع والقتل

غزة (الاتحاد)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أمس، إن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون للتجويع والقتل، وإن المنظمات الأممية ممنوعة من مساعدتهم بسبب غلق المعابر الرئيسية للقطاع. وأضاف جريفيث، عبر منصة «إكس»، أنه «على مدى 3 أيام متتالية، لم يُسمح لأحد أو لشيء بالدخول إلى غزة أو مغادرتها».

وذكر المنسق الأممي أن «إغلاق المعابر يعني عدم وجود وقود، يعني توقف الشاحنات والمولدات والمياه والكهرباء وتنقل الناس والبضائع، يعني عدم وجود مساعدات». وأشار جريفيث إلى أن إمدادات الأمم المتحدة وطواقمها عالقة، قائلاً: «تلك هي غزة اليوم حتى بعد 7 أشهر من الويلات».

بدورها، حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاثرين راسل، أمس، من أن الوقود قد ينفد في المستشفيات ومحطات تحلية المياه بقطاع غزة في غضون أيام «إن لم يكن ساعات».

وأضافت راسل، في بيان، أن «إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح في جنوب قطاع غزة أمام المساعدات وإمدادات الوقود سيتسبب في عواقب فورية». ودعت مديرة المنظمة الأممية السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير عملية وتقديم ضمانات ملموسة لتسهيل الحركة الآمنة للإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة وداخله عبر جميع الطرق.