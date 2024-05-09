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برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: مخزوننا من الطعام في غزة يكفي لـ4 أيام فقط

أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
10 مايو 2024 01:23

عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

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حذر برنامج الأغذية العالمي، من توقف عملياته في قطاع غزة، قائلاً: إن إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي لـ4 أيام على الأكثر.
وقالت عبير عطيفة، المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي: إن البرنامج يعرب عن قلقه البالغ إزاء إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح، الأمر الذي يشكل تحديات جسيمة أمام وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأضافت عبير عطيفة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في إطار التحذيرات الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي، كشفت مخزوناته الحالية أنها تكفي فقط لتغطية احتياجات سكان رفح ودير البلح وخان يونس لمدة تتراوح بين يوم و4 أيام فقط، مشيرةً إلى أن هذا الوضع الخطير ينذر باندلاع مجاعة شاملة تهدد بالانتشار إلى جميع مناطق القطاع.
وأكدت التقارير التي أعدها برنامج الأغذية العالمي في غزة حجم الأزمة الإنسانية المتصاعدة، حيث يشهد يومياً تفاقم الوضع وتزايد حالات الجوع وسوء التغذية. 
وقالت: «حذر البرنامج من وقوع مأساة إنسانية لا يمكن تجاهلها وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف معاناة السكان وتوفير المساعدات اللازمة لهم، إن إغلاق المعابر يضع السكان في مواجهة مصير مجهول، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية».
وأضافت: «في ظل هذه الظروف القاسية، يتعين على المجتمع الدولي التحرك السريع واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، قبل أن يتفاقم الوضع إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها».
وقالت: «بات من الضروري وضع حد لمعاناة سكان غزة وتوفير الدعم اللازم لهم، قبل أن يفوت الأوان وتتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل لا يُحتمل».
وفي سياق متصل، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، ماثيو هولينجورث، على حسابه عبر منصة «إكس» أمس، إن «عملياتنا في غزة ستتوقف حال عدم توفر إمدادات الغذاء والوقود، أصبح من الصعب الوصول إلى مستودعنا الرئيسي بمدينة رفح جنوبي القطاع»، وأشار إلى أن مخبزاً واحداً فقط لا يزال يعمل، كما لم تدخل أي مساعدات من معابر جنوب القطاع منذ يومين، حسب المصدر نفسه.
وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية يعاني سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، من مجاعة في ظل شح شديد فرضته إسرائيل على إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

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