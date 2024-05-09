الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح ويبحثون عن ملجأ

عائلة فلسطينية تنزح من مدينة رفح إلى خان يونس (رويترز)
10 مايو 2024 01:22

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، عن نزوح 80 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن ملجأ لهم بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية الجهة الشرقية من المدينة. 
وقالت الوكالة، في بيان صحفي: «يواجه الناس مرة أخرى تهجيراً قسرياً من قطاع غزة منذ تزايد العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في السادس من مايو حيث فر نحو 80 ألف شخص من رفح بحثاً عن ملجأ لهم في مكان آخر». 
وأضافت أن «هذه الخسائر التي لحقت بالأفراد والعائلات لا تطاق ولم يعد من مكان آمن في غزة»، مطالبةً بوقف فوري لإطلاق النار على المدينة التي تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني. 
وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي رصدت حركة السكان انتقالهم من رفح إلى خان يونس ودير البلح على متن المركبات والشاحنات والعربات التي تجرها الحمير. 
وتفيد وكالات الأمم المتحدة بأن المواقع القليلة التي ينتقل الناس إليها تفتقر إلى ما يكفي من النقاط المائية أو الصرف الصحي أو مراكز الإيواء. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قاصفاً بالمدفعية والطائرات الحربية بكثافة حي «الجنينة» وحي «السلام» ومنطقة «خربة العدس» ومنطقة «ميراج» والمناطق الشرقية من المدينة. 
وفي السياق، أعربت الأمم المتحدة عن القلق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشددة على الحاجة الماسة للإمدادات الواردة بما في ذلك الوقود لدعم الجهود الإنسانية في القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، إنه لم تدخل أي سلع مخصصة للعمليات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المعابر الرئيسية ما يؤدي إلى تفاقم التحديات وسط الأعمال العدائية النشطة.  وشدد دوجاريك على أن «الوضع ملح» حيث أصبحت المرافق الطبية الرئيسية معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إليها أو عدم صلاحيتها للعمل. 
وأشار إلى أنه تم إخلاء أحد المستشفيات الثلاثة في مدينة رفح «مستشفى النجار» فجأة لأنه يقع في المنطقة الخاضعة لأوامر الإخلاء التي أرسلها الجيش الإسرائيلي. 
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات لسكان غزة بما في ذلك أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى مدينة رفح. ويقول أطباء إن الهجوم الإسرائيلي أتى على ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع، فالدبابات تتجمع على مشارف المدينة ولا يجد عدد كبير من المرضى والجرحى أماكن للذهاب لها ولا توجد طرق آمنة للوصول إلى وجهاتهم.
وإغلاق المعبر الوحيد المؤدي إلى مصر معناه أنه لم يعد من الممكن إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة من قطاع غزة، كما لم يعد بإمكان المسعفين الأجانب المتطوعين الدخول أو العودة إلى ديارهم.
كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن مخزونات الوقود الموجودة في القطاع ستنفد في غضون أيام، بما سيخلف أثراً فورياً على جميع العمليات الإنسانية وشبكات الاتصالات وأعمال البنوك. 
وذكر أن عدم استئناف دخول الوقود إلى غزة، سيحول دون قدرة وكالات الإغاثة على إرسال مخزونات المعونة المتاحة وتوزيعها، وجمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية ودعم عمل المخابز. 
ويتسبب استمرار إغلاق معبر رفح في وقف إدخال المعونات المنقذة للحياة وإمدادات الوقود الضرورية لمواصلة العمليات الإنسانية وتشغيل جميع القطاعات الحيوية.

الأمم المتحدة
فلسطين
إسرائيل
رفح
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
الأخبار العالمية
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024
الحوثيون لجؤوا إلى تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى معسكرات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
10 مايو 2024
بوتين يلقي خطاباً خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي
10 مايو 2024
مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
10 مايو 2024
بايدن يلقي خطاباً في مركز iMet بكلية Gateway التقنية في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»
10 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©