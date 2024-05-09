«إسكوا»: 360 ألف مبنى في غزة تعرضت لأضرار جزئية أو تدمرت بالكامل

غزة (الاتحاد)

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»: إن 360 ألف مبنى في قطاع غزة، تعرضت لأضرار جزئية أو تدمرت بالكامل. جاء ذلك في تقرير نشرته «الإسكوا»، تضمن معطيات من مختلف المؤسسات والمنظمات حول الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتوى التقرير معطيات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات»، ومركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامعة أوريغون.

وأفاد التقرير أن 2 بالمئة من سكان قطاع غزة قتلوا، وأصيب 4 بالمئة، فيما تشرد جميع السكان تقريباً.

وأكد أن حجم الأضرار الناجم عن الهجمات المستمرة في القطاع، غير مسبوق. وذكر التقرير أن البنية التحتية في غزة تعرضت لأضرار جسيمة، وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 28 أبريل. ولفت إلى أن أكثر من 50 % من المباني في قطاع غزة تدمرت، وتعرض 360 ألف مبنى لأضرار جزئية أو تدمرت بالكامل. وأشار التقرير إلى رصد 123 ألفاً و706 مبانٍ متضررة في قطاع غزة بحلول 19 أبريل، حسب معطيات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.

ورجح التقرير أن يكون ما بين 138 ألفاً و172 ألف مبنى في غزة قد تدمر بالكامل أو تضرر بحلول 9 يناير 2024.