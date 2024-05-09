الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

آلاف المستوطنين يقتحمون بلدة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية

فلسطيني يتفقد سيارة أحرقها المستوطنون في سلفيت (أرشيفية)
10 مايو 2024 01:22

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح

اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، فجر أمس، بلدة «كفل حارس» شمالي مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، تحت حماية مشدّدة من قبل القوات الإسرائيلية.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في ساعة مبكرة أمس، وشرعت بإغلاق طرقاتها وإعاقة حركة المارة فيها، تمهيدا لوصول مركبات تقل آلاف المستوطنين، بينهم عدد من ذوي الجنود الذين قتلوا  في غزة، وقادة في الجيش. وأضافت المصادر، أن المستوطنين اقتحموا منطقة مقامات «النبي كفل والنبي نون والنبي يوشع». يذكر أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات دينية واستفزاز مشاعر الفلسطينيين وإثارة الشغب فيها.
وتتعرض بلدة «كفل حارس» لاقتحامات دائمة، إذ تتعمد مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المنطقة، بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم.
وتعرف بلدة «كفل حارس» بكثرة الآثار الدينية، وتضم قبور عدد من الأنبياء، بالإضافة إلى مقامات تاريخية.
وفي السياق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، أجيث سونجاي، إن القوات الإسرائيلية تحمي المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الضفة الغربية
فلسطين
إسرائيل
المستوطنون الإسرائيليون
المستوطنات الإسرائيلية
سلفيت
الجيش الإسرائيلي
القوات الإسرائيلية
آخر الأخبار
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
الأخبار العالمية
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024
الحوثيون لجؤوا إلى تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى معسكرات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
10 مايو 2024
بوتين يلقي خطاباً خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي
10 مايو 2024
مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
10 مايو 2024
بايدن يلقي خطاباً في مركز iMet بكلية Gateway التقنية في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»
10 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©