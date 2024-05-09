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5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري

5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024 01:23

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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ذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو الجاري.
وقالت وسائل إعلام إيرلندية: إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين. وبحسب الوسائل، أكد متحدث باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل. وأشارت إلى أن دولاً أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في 21 مايو.
ومن المعروف، أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تقودها إسبانيا.
وقال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة ليوبليانا، أمس، إن الحكومة السلوفينية ستبدأ إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. 
وأضاف جولوب، الذي دعا إسرائيل إلى وقف هجماتها على رفح وغزة، أن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة شكل من أشكال الضغط من أجل وقف الأعمال العدائية. وتهدف الحكومة السلوفينية إلى استكمال إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل. 

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