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العراق.. وفد أميركي بأربيل يناقش «اتفاق سنجار» لإخراج المليشيات

العراق.. وفد أميركي بأربيل يناقش «اتفاق سنجار» لإخراج المليشيات
10 مايو 2024 01:22

بغداد (الاتحاد)

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بحث وفد من الخارجية الأميركية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أمس، مسألة تنفيذ «اتفاق سنجار» بشكل كامل، بما يشمل إخراج الميليشيات المسلحة غير الشرعية. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الوفد الذي ترأسته وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، ازرا زييا، مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. 
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا ضرورة تنفيذ «اتفاق سنجار» بشكل كامل «بما يشمل إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير الشرعية»، وذلك تمهيداً لتطبيع الأوضاع في المنطقة وإعادة إعمار سنجار غربي محافظة نينوى وضمان عودة النازحين إلى ديارهم بشكل طوعي. وينص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم «داعش» الإرهابي عند سيطرته على المنطقة عام 2014 على تسلّم الشرطة المحلية في سنجار للملف الأمني وإخراج أي جماعات مسلحة منها.
وفي سياق آخر، اتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان  كردستان العراق في أقرب وقت، مع ضمان حماية حقوق جميع مكونات الإقليم ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه العملية الانتخابية.
وفي لقاء منفصل، بحث الوفد الأميركي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني دور المنظمات غير الحكومية وتأثيرها في المجتمع ووضع النازحين واللاجئين. 
وأعربت المسؤولة الأميركية عن استعداد الجهات المعنية في بلادها لتقديم الدعم والتعاون لإقليم كردستان العراق من أجل إنماء وتطوير مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية ودور القانون، واصفةً إقليم كردستان بالشريك المهم للولايات المتحدة.

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