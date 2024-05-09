«الدولية للهجرة» تعيد مهاجرين من تونس إلى بلادهم

تونس (الاتحاد)

أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس، أمس، تسهيل العودة الطوعية لـ161 مهاجراً من غامبيا إلى بلدهم.

وقالت المنظمة إنها بدأت بالتعاون مع السلطات المحلية ومنظمة الهلال الأحمر التونسي بصفاقس، بتسجيل المهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة بشكل يومي، من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وأوضحت أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الضرورية، بما في ذلك الاستشارة الفردية، وعلى الدعم الطبي المستمر، والمساعدة في إعادة الاندماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم. وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مدن تونسية عدة، في انتظار الحصول على فرصة لعبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.