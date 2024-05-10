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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

سيارة في شارع غمرته المياه في إلدورادو دو سول بولاية ريو غراندي دو سول بالبرازيل
10 مايو 2024 09:09

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في مناطق جنوبي البرازيل إلى 107 أشخاص، بينما أصيب 374 شخصا، ولا يزال 136 شخصا في عداد المفقودين، وذلك وفق ما أعلنه مسؤولو الدفاع المدني في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية.

وأجبرت الفيضانات أكثر من 230 ألف شخص على مغادرة منازلهم، وتضرر ما يقدر بـ 1.4 مليون شخص أو أكثر في 425 بلدة في الولاية.ونقلت القوات الجوية البرازيلية 25 طنا من إمدادات الإغاثة إلى المنطقة، ومنها أدوية ومحطات لمعالجة المياه ومواد غذائية.

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يشار إلى أن سلطات الدفاع المدني أصدرت في ريو جراندي دو سول تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف قوية تزيد سرعتها على 90 كيلومترا في الساعة على أجزاء واسعة من الولاية.

 

 

 

المصدر: وكالات
الفيضانات
البرازيل
ضحايا
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