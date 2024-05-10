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بوتين يقترح إعادة ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء

بوتين
10 مايو 2024 09:21

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم إلى مجلس الدوما اقتراحا لإعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن منشور لفولودين على قناة تلجرام: "قدم الرئيس فلاديمير فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما اقتراحا بشأن ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء".

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وسيجري مناقشة ترشيح المرشح لمنصب رئيس الوزراء في جميع المجموعات البرلمانية، وسيبدأ جلسة مجلس الدوما الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو (00:11 بتوقيت جرينتش)، وفقا لفولودين.

 

وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. وبعد تنصيبه، استقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين وفقا للقانون. وستجري الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما في وقت لاحق اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
رئيس الوزراء
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