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إعادة انتخاب الكويت عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

إعادة انتخاب الكويت عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
10 مايو 2024 09:51

أعادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية انتخاب المجلس التنفيذي الحالي لعامين مقبلين وحظيت دولة الكويت بعضوية المجلس بالتزكية وذلك تقديرا لدورها الفعال ومساهمتها البارزة في دعم وتعزيز أنشطة المنظمة.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الـ"58" للمنظمة الذي اختتم أعماله في مقر المنظمة في القاهرة بمشاركة الدول الأعضاء وجرى فيه أيضا إعادة انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي ومصر نائبا للرئيس.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الاجتماع ناقش موضوعات عدة منها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي وعرض تقرير إنجازات المنظمة لعام 2023.

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وأبرز الاجتماع عددا من القرارات من بينها الموافقة على اقتراح مصر بعقد الدورة 119 للمجلس التنفيذي في القاهرة العام المقبل والموافقة على اقتراحها بعقد الجمعية العمومية في دورتها العادية (59) لعام 2026 في القاهرة أيضا.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تأسست عام 1961 تعد إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمعنية بجهود تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية وتقدم الخدمات والبرامج لحكومات الدول الأعضاء.

المصدر: وام
جامعة الدول العربية
الكويت
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