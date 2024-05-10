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3 زلازل تضرب شرق تايوان

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان
10 مايو 2024 10:27

ضربت ثلاثة زلازل، تراوحت قوتها من 1ر4 إلى 1ر5 درجة، ساحل مقاطعة "هوالين" في شرق تايوان، بفارق زمني خمس دقائق، صباح اليوم الجمعة، طبقا لإدارة الارصاد الجوية المركزية.

وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد  الجوية أن الزلزال الأول من بين الزلازل الثلاثة، الذي بلغت قوته 1ر5 درجة، وقع في الساعة التاسعة و35 دقيقة، صباحا. وكان مركز الزلزال، في البحر، على بعد 2ر31 كيلومتر، جنوب مقر الحكومة المحلية لمقاطعة "هوالين"، على عمق عشرة كيلومترات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، هي الأعلى في مقاطعة "هوالين"، حيث بلغت أربع درجات على مقياس شدة الزلازل، المكون من 7 مستويات في تايوان.

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ووقع الزلزال الثاني، بقوة 0ر5 درجات، في الساعة التاسعة و37 دقيقة صباحا، ووقع مركزه في البحر، على بعد 2ر15 كيلومترا، جنوب مقر الحكومة المحلية في مقاطعة "هوالين" على عمق عشرة كيلومترات. ووقع الزلزال الثالث، الذي بلغت شدته 1ر4 درجة، في الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحا. ووقع مركزه أيضا في البحر، على بعد 7ر14 كيلومترا، جنوب مقر الحكومة المحلية، على عمق 2ر4 كيلومترا.

ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات. يأتي ذلك بعد أسابيع من زلزال بقوة 2ر7 درجة ضرب تايوان في 3 أبريل وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين. وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
المحيط الهادئ
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