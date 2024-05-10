بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة تحتفل" بيوم أوروبا "

حضر عبدالرحمن النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أمس حفل الاستقبال الذي أقامته لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة بمناسبة "يوم أوروبا".

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق بارك حياة السعديات عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنيىة المعتمدين لدى الدولة.

وأشادت لوسي بيرجير بالعلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيزها وتقويتها في المجالات المختلفة.

وأضافت أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في المنطقة وتعتبر ثاني شريك في الاستيراد ومن أكبر المستثمرين في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن يوم أوروبا الذي يحتفل به في التاسع من مايو من كل عام هو العيد الوطني للاتحاد الأوروبي.



