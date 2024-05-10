مصر وواشنطن تحذران من مخاطر العمليات العسكرية في رفح

أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن رفضهما القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح الفلسطينية، والمرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف المتحدث، أن الوزير شكري تناول مع نظيره الأميركي تداعيات العمليات العسكرية وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والمخاطر المستقبلية لاستمرار هذا الوضع.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب، لمواصلة دفع الأطراف للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية في القطاع.