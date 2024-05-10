عمال البناء الألمان يعتزمون تنظيم إضراب

دعت نقابة عمال البناء في ألمانيا إلى تنظيم إضرابات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بدءا من العمال في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي البلاد.

وأعلنت نقابة «آي جي- بي إيه يو» عن خطط الإضراب في فرانكفورت اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم النقابة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن من المقرر أن تنطلق إضرابات اختيارية في أنحاء ألمانيا اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتضم النقابة نحو 930 ألف عامل في صناعة البناء. وتطالب النقابة بحصول العمال على علاوات وحوافز في محادثات تفاوض جماعي متوقفة مع أصحاب العمل في صناعة البناء.

ووقع الاختيار على سكسونيا السفلى لتكون محل أول إضرابات لأن شركات البناء تقع هناك، إلى جانب بعض المناطق الأخرى، حالت دون تطبيق تسوية أوصى بها محكم في مسألة الخلاف على الأجور، وفقا للنقابة. وسيتم تنظيم تجمع إضراب يوم الاثنين في مدينة أسنابروك.