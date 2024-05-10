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قتلى في خاركيف وسط تقدم للقوات الروسية

آثار قصف ومعارك في منطقة خاركيف
10 مايو 2024 17:29

قتلى في خاركيف وسط تقدم للقوات الروسية
ذكر حاكم منطقة خاركيف أن قصفا مدفعيا على بلدات حدودية في المنطقة، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا إلى جانب هجوم بري، أسفرا عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل فيما تحرز القوات الروسية تقدما، اليوم الجمعة.
وقال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة، عبر تطبيق "تلغرام"، إن شخصا قتل وأصيب خمسة في بلدة "فوفشنسك"، كما أشار إلى مقتل شخص آخر في بلدة مجاورة.
وأعلن مصدر عسكري أوكراني كبير أن القوات الروسية شنت هجوما بريا بالمدرعات في وقت مبكر من اليوم الجمعة على منطقة خاركيف وتقدمت كيلومترا واحدا قرب بلدة "فوفشانسك" التي تقع على الحدود في مسعى لإنشاء منطقة عازلة.
يفتح الهجوم جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على بدء الأزمة الحالية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القتال في المناطق الحدودية في خاركيف مستمر وإن كييف أرسلت مزيدا من القوات إلى المنطقة لتعزيز قدراتها.
وأضافت الوزارة "عند الساعة الخامسة صباحا تقريبا، حاول الروس اختراق خطنا الدفاعي محتميا بالمدرعات... وحتى الآن، نتصدى لهذه الهجمات، وتستمر المعارك باختلاف حدتها".
وقال مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القوات الروسية تحاول إقامة "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف بشمال أوكرانيا لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.
وأعلن مسؤول محلي في خاركيف، اليوم الجمعة، أن عمليات إجلاء تجري في بلدات بالمنطقة من بينها "فوفشانسك" التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بعد تعرضها إلى "قصف".

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المصدر: وكالات
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