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العراق يطلب إنهاء عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة

محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية
10 مايو 2024 18:26

العراق يطلب إنهاء عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة
طلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشكلت عام 2003، إنهاء عملها بحلول عام 2025، قائلا إنه لم يعد بحاجة إليها نظرا لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.
وتشكلت البعثة للمساعدة في تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لكن لم يعد هناك حاجة للعمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وكتب السوداني، في رسالة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن "العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".
ومنذ عام 2023، بدأت حكومة العراق في اتخاذ خطوات لإنهاء عمل عدة بعثات دولية من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي فضلا عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد أحرزت تقدما كبيرا وإنها لم تعد بحاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية.

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المصدر: وكالات
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