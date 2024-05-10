الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء يبت في دعوى رفعها أطفال ضد الحكومة الأميركية

دخان يتصاعد في السماء
10 مايو 2024 19:02

رد قاض أميركي دعوى قضائية جماعية رفعها أطفال ضد الحكومة الأميركية بسبب ما اعتبروه فشلا في مكافحة التلوث.
هذه الشكوى، التي استهدفت وكالة حماية البيئة الأميركية، هي الأحدث في سلسلة إجراءات قانونية يرفعها شباب قلقون بشأن عواقب تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.
واتهم المدعون، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، وكالة حماية البيئة "بالسماح عمداً بحصول تلوث مناخي مميت محتمل من المصادر الدفيئة التي تضع ضوابط لها، ما يضر بصحة الأطفال ورفاههم".
وقالوا إن الحكومة الأميركية انتهكت حقهم الدستوري في المساواة أمام القانون، فضلاً عن حقهم الأساسي في الحياة.
لكن القاضي الفدرالي مايكل فيتزجيرالد حكم في لوس أنجليس بأن شكواهم لم يتم إثباتها.
وقال إن المدعين يزعمون بحصول "إصابات تمتد لـ+حياة كاملة من المشقة والإزعاج+". لكنهم "فشلوا في توضيح كيف يمكن لإعلان يتعلق بحقوق المدعين بموجب الدستور ومشروعية سلوك المدعى عليهم أن يعالج في حد ذاته هذه الأضرار المزعومة".
ونددت منظمة  بالقرار ووصفته بأنه "غير عادل" و"خطر".
وقال مات دوس سانتوس، وهو أحد مديري منظمة "أور تشلدرنز ترست" Our Children's Trust، وهي شركة محاماة غير ربحية تدعم المدعين الشباب، إن "هذا القرار يخبر الأطفال أن القضاة ليست لديهم السلطة للاستماع إلى شكاواهم"، مضيفاً أن منظمة "أور تشلدرنز ترست" ستقدم استئنافا.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي النظر في شكوى قدمها ستة شباب برتغاليين ضد 32 دولة يتهمونها بعدم القيام بما يكفي للحد من الاحترار المناخي.
وفي أغسطس الماضي، قضت محكمة في ولاية مونتانا في شمال غرب الولايات المتحدة، لصالح مجموعة من الشباب اتهموا الولاية بانتهاك حقهم في العيش في بيئة غير ملوثة.
كما بدأت منظمة "أور تشلدرنز ترست" إجراءات مماثلة في ولايات هاواي ويوتا وفيرجينيا وأوريغون.

أخبار ذات صلة
«الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته» يبحث حلولاً مبتكرة لزيادة التمويل
رفض دعوى شاكية ضد طليقها
المصدر: وكالات
التلوث البيئي
تغير المناخ
التغير المناخي
دعوى قضائية
أطفال
الحكومة الأميركية
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تقدّم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
اليوم 20:40
الرئيس الروسي يستقبل ميخائيل ميشوستين
الأخبار العالمية
إعادة تعيين ميشوستين رئيسًا للحكومة في روسيا
اليوم 20:31
الجزيرة وخورفكان.. تعادل «الأهداف الغزيرة»
الرياضة
الجزيرة وخورفكان.. تعادل «الأهداف الغزيرة»
اليوم 20:30
عجمان يحقق «الانتصار السابع» بـ «ثنائية» البطائح
الرياضة
عجمان يحقق «الانتصار السابع» بـ «ثنائية» البطائح
اليوم 20:28
فولهام يستعد لسيتي بـ «طائرات ورقية»
الرياضة
فولهام يستعد لسيتي بـ «طائرات ورقية»
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©