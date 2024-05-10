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إعادة تعيين ميشوستين رئيسًا للحكومة في روسيا

الرئيس الروسي يستقبل ميخائيل ميشوستين
10 مايو 2024 20:31

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا للحكومة، اليوم الجمعة، بعد أسابيع من التكهنات بشأن تعديل وزاري محتمل.
وقال بوتين لميشوستين، اليوم "تمّ إنجاز الكثير في ظلّ ظروف صعبة ويبدو لي أنه سيكون من المناسب لنا أن نواصل العمل سويًا".
وأضاف "أعتقد أننا على الطريق الصحيح".
ووافق النواب الروس، في وقت لاحق، على إعادة تعيين ميشوستين.
وعُيّن ميشوستين، الذي كان يرأس مصلحة الضرائب في البلاد، في منصب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 2020.
وقال ميشوستين لبوتين "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير اقتصادنا وتبرير ثقة شعبنا بنا. وأنا واثق بأننا سننجز، تحت قيادتكم، كلّ المهام التي تم تحديدها".
ومن المتوقع أن تُطرح أسماء وزراء في الأسابيع المقبلة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

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المصدر: وكالات
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