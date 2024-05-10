السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات تقتل 50 شخصاً شمال أفغانستان

أرشيفية
11 مايو 2024 01:43

كابول (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مقتل العشرات بفيضانات في أفغانستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

قضى خمسون شخصاً على الأقل، «معظمهم نساء وأطفال»، أمس بسبب فيضانات مفاجئة ضربت ولاية بغلان بشمال أفغانستان. وقال هداية الله همدرد رئيس السلطة الإقليمية المكلفة بإدارة الكوارث الطبيعية «الحصيلة حتى الآن  خمسون قتيلاً بحسب المستشفى في إقليم بغلان-مركزي، وقد ترتفع». وأضاف «الأمطار الموسمية تسببت بفيضانات مفاجئة، ولم ينجح الناس، الذين لم يتمكنوا من الاستعداد، في إنقاذ أنفسهم، ولهذا السبب نشهد مثل هذه الخسائر». وبحسب المسؤول فإن فرق الإنقاذ «تبحث لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضحايا عالقون في الوحل أو تحت الأنقاض».
منذ منتصف أبريل الماضي، تسببت الفيضانات في مقتل نحو مئة شخص في عشر ولايات في البلاد، ولم تسلم أي منطقة منها، بحسب السلطات.
كما غمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80% من سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة على الزراعة من أجل بقائهم. وشهدت أفغانستان شتاءً جافًا جداً وتعاني من اضطرابات مناخية.

بغلان
أفغانستان
الفيضانات
آخر الأخبار
فتى فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات مصرية - أميركية لإبداء المرونة في محادثات هدنة غزة
11 مايو 2024
موظفو خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بإطفاء حرائق منازل دمرها قصف في خاركيف شرقي أوكرانيا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إجراء مباحثات في الشرق الأوسط حول أزمة أوكرانيا
11 مايو 2024
«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
11 مايو 2024
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة إنسانية في رفح جراء العملية الإسرائيلية
11 مايو 2024
مقر السراي الحكومي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: المساعدات الأوروبية إلى لبنان «علاج مؤقت» للأزمات
11 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©