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تحذيرات من تفشي الأمراض في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان

مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية)
11 مايو 2024 01:43

بيروت (الاتحاد)

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حذر وزير الصحة العامة في لبنان، فراس الأبيض، أمس، من تفشّي الأمراض في مخيمات اللاجئين السوريين، داعياً إلى البدء في مكافحتها وعدم انتظار انتشار الأوبئة. 
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير تعقيباً على الأنباء المتداولة في شأن تسجيل حالات إصابة بداء «الصفيرة» وتزايد حالات الطفح الجلدي في مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال شمالي شرق لبنان بسبب المياه الآسنة وعدم توفر المياه النظيفة. 
وأوضح وزير الصحة اللبناني أن مهمة تأمين المياه النظيفة للمخيمات وسحب مياه الصرف الصحي الآسنة من مسؤولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مشيراً إلى أن نائب ممثل المنظمة في لبنان إيتي هيغنز أبلغته بتقليص المنحة المالية المخصصة لهذا الأمر ما انعكس بشكل تلقائي على الخدمات المقدمة. 
كما أشار أيضاً إلى أن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن أكد له تقليص التغطية الصحية للاجئين السوريين إلى نصف ما كانت عليه. 
ودعا وزير الصحة اللبناني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بتأمين الحد الأدنى وعدم إهمال الأمن الصحي الضروري للاجئين السوريين ولأقرانهم من اللبنانيين ومن دون أي شروط، لافتاً إلى قيام لبنان بـ«واجباته الإنسانية» تجاه اللاجئين منذ العام 2011. 
وكان وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن قد أبلغ الأسبوع الماضي وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بتقليص حاد في ميزانية المفوضية بما فيها الميزانية المخصصة للصحة تحت وطأة الأزمات العالمية المتتالية في السنوات الأخيرة.

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