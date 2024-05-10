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محمد إدريس ديبي يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشاد

محمد إدريس ديبي
11 مايو 2024 01:43

نجامينا (وكالات)

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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد فوز الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الحالي بعد حصوله على 61 % من الأصوات.
وأوضحت الوكالة أن ديبي حصل على 61.3 % من الأصوات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50 % اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية، فيما حصل رئيس الوزراء ومرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا على 18.53 % من الأصوات.
وقال ديبي في خطاب مقتضب: «أنا الآن الرئيس المنتخب لكل التشاديين»، متعهّداً بالوفاء بالتزاماته.
في غضون ذلك، تجمّع أنصار لديبي قرب القصر الرئاسي في وسط نجامينا وغنوا وأطلقوا أبواق السيارات ورشقات من الرصاص في الهواء ابتهاجاً، وفق ما أفاد شهود عيان.

سوكسيه ماسرا
محمد إدريس ديبي
تشاد
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